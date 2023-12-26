Япония захотела стабильности поставок на фоне заморозки участия в «Арктик СПГ 2»

МИД Японии заявил о недопустимости ущерба энергопоставкам из-за «Арктик СПГ-2»

Власти Японии в связи с ситуацией вокруг попавшего под санкции США российского «Арктик СПГ 2» намерены избегать ущерба стабильным поставкам энергии, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава, которую цитирует РИА Новости.

25 декабря стало известно о заморозке участия в проекте его иностранных акционеров, в том числе японских Mitsui и JOGMEC. Как узнал «Коммерсантъ», компании из Японии и Китая уже сделали запрос о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций, а пока «Арктик СПГ-2» будет вынужден продавать газ на спотовом рынке.

В МИД Японии при этом сочли, что «речь идет о переговорах между частными компаниями» и в связи с этим не захотели комментировать ситуацию подробнее.

Ранее «Новатэк» (основной акционер «Арктик СПГ-2» с 60 процентами акций) уведомил партнеров о форс-мажоре с будущими поставками топлива в связи с санкциями. Комментируя последние, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении «задушить» и прекратить функционирование проекта, который называют ключевым в стратегии России по увеличению доли на мировом рынке СПГ. По оценке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, американские ограничения могут лишить РФ трех-четырех процентов рынка сжиженного природного газа.