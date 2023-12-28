Диетолог развеял популярный миф о наборе веса в праздники

Диетолог Бивер назвала мифом утверждение о наборе веса в праздники

Прибавка массы тела за время праздников обычно настолько незначительна, что незаметна со стороны и не имеет значения для здоровья, считает диетолог Аманда Бивер. Популярный миф о наборе веса в праздники она развеяла в беседе с изданием HuffPost.

Бивер отметила, что на каникулах действительно легко набрать вес, однако обычно речь идет о массе, которая легко уходит при возвращении к привычному ритму питания и физической активности. Тем не менее, продолжила диетолог, миллионы людей ошибочно полагают, что сильно полнеют на каникулах, и поэтому стараются не есть лишнего за новогодним столом. «Хуже любого возможного набора веса стыд за съеденную еду. Такие эмоции приводят к тому, что человек срывается с диеты, переедает, затем вновь жестко себя ограничивает и опять срывается», — объяснила Бивер.

Нездоровое отношение к еде специалистка назвала главной причиной появления лишнего веса. Чтобы сформировать здоровые пищевые убеждения, она посоветовала в выходные не лишать себя праздника, а, наоборот, наслаждаться любимыми блюдами и лакомствами. По ее мнению, 500 и даже больше лишних калорий в сутки в долгосрочной перспективе не навредят ни внешности, ни здоровью.

Кроме того, Бивер дала два совета, которые позволят минимизировать вред для фигуры и при этом не отказывать себе в еде. Во-первых, она посоветовала есть три раза в день и следить, чтобы каждый прием пищи содержал белки, жиры, клетчатку и углеводы. Во-вторых, диетолог рекомендовала добавить в рацион больше орехов, фруктов и овощных салатов, которые улучшают пищеварение и дают чувство сытости, препятствуя перееданию.

Ранее диетолог Майкл Мосли посоветовал гулять быстрым шагом после праздничного застолья. По его мнению, физическая нагрузка поможет быстро избавиться от лишних калорий.