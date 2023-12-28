Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
13:06, 28 декабря 2023Спорт

Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года

Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оспорил признание олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года.

Журналист сделал репост записи журналиста Владимира Иванова, который назвал более логичным награждение экс-фигуриста в номинации «Человек года» или «Преодоление года». «Полностью согласен с автором! Тем более, что сам Костомаров удивлен! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня», — написал Губерниев.

21 декабря Роман Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России по результатам опросов ВЦИОМ. Его назвали спортсменом года 8 процентов опрошенных россиян.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. После этого Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      Пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья

      Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

      В Москве двое человек лишились приобретенного гражданства по новому закону

      Звезда «Русалочки» похвасталась роскошными подарками на 46 миллионов рублей

      ЯГОМО вслед за ЯГОМИК заявила о нежелании менять название

      В России с нового года изменят условия выплаты маткапитала

      Украинского подполковника заочно осудили за избиение военнопленных

      В Британии заявили об излишнем оптимизме Зеленского в конфликте с Россией

      Россияне назвали желаемый размер доходов в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости