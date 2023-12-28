Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года

Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оспорил признание олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года.

Журналист сделал репост записи журналиста Владимира Иванова, который назвал более логичным награждение экс-фигуриста в номинации «Человек года» или «Преодоление года». «Полностью согласен с автором! Тем более, что сам Костомаров удивлен! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня», — написал Губерниев.

21 декабря Роман Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России по результатам опросов ВЦИОМ. Его назвали спортсменом года 8 процентов опрошенных россиян.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. После этого Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.