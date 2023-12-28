Страна ЕС получила 700 миллионов евро для снижения зависимости от России
Евросоюз (ЕС) выделил Венгрии 700 миллионов евро из фонда REPowerEU для снижения зависимости от России. Об этом на личной странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр финансов республики Михай Варга.
По словам представителя властей, 8 декабря в Евросоюзе приняли измененный план восстановления Венгрии. Благодаря этому европейская страна получит средства на снижение зависимости от поставок российского газа и переход к зеленой энергетике. Венгрия стремится сосредоточиться на энергосбережении, развитии чистой энергетики и использовании альтернативных источников энергии, пояснил Варга.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители в середине ноября 2023 года. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС требуют от Будапешта не покупать российский газ, но не помогают в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. По мнению Сийярто, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс.
Летом Венгрия попросила продлить исключение из санкций в отношении российской нефти для энергетической компании MOL. По словам Сийярто, входящей в группу MOL нефтяной компании Slovnaft, которая торгует продуктами переработки российской нефти в Чехии, также потребуется немало времени, чтобы перестроить производство.