Страна ЕС получила 700 миллионов евро для снижения зависимости от России

Евросоюз выделил Венгрии €700 млн для снижения зависимости от российского газа

Евросоюз (ЕС) выделил Венгрии 700 миллионов евро из фонда REPowerEU для снижения зависимости от России. Об этом на личной странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр финансов республики Михай Варга.

По словам представителя властей, 8 декабря в Евросоюзе приняли измененный план восстановления Венгрии. Благодаря этому европейская страна получит средства на снижение зависимости от поставок российского газа и переход к зеленой энергетике. Венгрия стремится сосредоточиться на энергосбережении, развитии чистой энергетики и использовании альтернативных источников энергии, пояснил Варга.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители в середине ноября 2023 года. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС требуют от Будапешта не покупать российский газ, но не помогают в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. По мнению Сийярто, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс.

Летом Венгрия попросила продлить исключение из санкций в отношении российской нефти для энергетической компании MOL. По словам Сийярто, входящей в группу MOL нефтяной компании Slovnaft, которая торгует продуктами переработки российской нефти в Чехии, также потребуется немало времени, чтобы перестроить производство.