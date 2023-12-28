Минеев призвал лишить Киркорова звания народного артиста России

Боец ММА Минеев призвал лишить Киркорова звания народного артиста

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев поддержал петицию с призывом лишить звания народного артиста страны певца Филиппа Киркорова. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть именитые спортсмены, которые лишались званий заслуженного мастера спорта за свою антироссийскую позицию. А чем артисты хуже спортсменов в таком случае?» — написал Минеев. Спортсмен также отметил, что любое увеселительное мероприятие, проходящее в России в данный момент, имеет сомнительный окрас, а народные артисты должны быть рядом с народом.

Петиция размещена на портале Change.org. На данный момент подписи оставили более 52 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Киркорова заблокирован. До этого артиста убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» в связи с его участием в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.