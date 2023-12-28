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10:54, 28 декабря 2023Культура

Блокировку сайта Киркорова объяснили

Блокировка сайта певца Киркорова оказалась технической
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Блокировку сайта российского эстрадного певца Филиппа Киркорова объяснили. Об этом сообщили представители компании «Спринтхост», которая занимается обслуживанием сайта, в разговоре с РБК.

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности», — заявили в организации.

Представители компании также добавили, что предпринимают попытки выйти на связь с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт начал работать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что официальный сайт российского эстрадного певца Филиппа Киркорова заблокирован.

До этого артиста убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» в связи с его участием в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Анастасия Астахова
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