Блокировку сайта Киркорова объяснили

Блокировка сайта певца Киркорова оказалась технической

Блокировку сайта российского эстрадного певца Филиппа Киркорова объяснили. Об этом сообщили представители компании «Спринтхост», которая занимается обслуживанием сайта, в разговоре с РБК.

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности», — заявили в организации.

Представители компании также добавили, что предпринимают попытки выйти на связь с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт начал работать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что официальный сайт российского эстрадного певца Филиппа Киркорова заблокирован.

До этого артиста убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» в связи с его участием в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.