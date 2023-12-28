Блокировку сайта Киркорова объяснили
Блокировку сайта российского эстрадного певца Филиппа Киркорова объяснили. Об этом сообщили представители компании «Спринтхост», которая занимается обслуживанием сайта, в разговоре с РБК.
«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности», — заявили в организации.
Представители компании также добавили, что предпринимают попытки выйти на связь с веб-мастером Киркорова, чтобы сайт начал работать в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что официальный сайт российского эстрадного певца Филиппа Киркорова заблокирован.
До этого артиста убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» в связи с его участием в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.