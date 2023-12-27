Сайт Киркорова заблокировали

Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировали

Официальный сайт российского эстрадного певца Филиппа Киркорова заблокирован, передает ТАСС.

При переходе на ресурс появляется соответствующее сообщение с предложением повторить попытку входа позднее. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала, что причина блокировки сайта ей неизвестна. Она добавила, что обратилась в техподдержку хостинг-провайдера «СпринтХост».

Ранее стало известно, что Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все» в связи с его участием в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Кроме того, артиста также решили убрать из новогодних телешоу.