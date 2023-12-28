Названа возможная причина отставки мэра Новосибирска

РБК: мэр Новосибирска Локоть может получить связанную с Белоруссией работу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который сообщил об уходе с поста главы российского города, ушел в отставку в связи с истечением полномочий. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил собеседник РБК в КПРФ.

По его данным, мэр не захотел идти на должность сити-менеджера после упразднения прямых выборов. Локоть, как сообщил собеседник издания, может получить работу в сфере российско-белорусских отношений.

Временно исполняющим обязанности мэра города назначили вице-мэра Олега Клемешова. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Локоть получил предложение о другой работе.

Днем ранее, 27 декабря, в мэрии Новосибирска опровергли данные о возможной отставке Локтя.

Локоть был единственным коммунистом во главе города-миллионника. Он занимал кресло мэра в течение двух сроков — этот пост он занял в 2014 году, затем переизбрался в 2019-м. Локоть также стал последним мэром, которого избрали в результате прямых выборов. Их отменили в январе этого года — Новосибирск был последним городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась такая процедура избрания мэра. Сейчас в России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.