Российская теннисистка-чемпионка решила возобновить карьеру в 37 лет

Олимпийская чемпионка по теннису Веснина решила возобновить карьеру в 37 лет

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина решила возобновить карьеру. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Привет, 2024-й, готов к моему возвращению? Давайте сделаем это. Увидимся, ребята, на кортах в следующем году», — подписала 37-летняя теннисистка видео, на котором показаны фрагменты ее тренировок.

Веснина побеждала на Олимпийских играх 2016 года в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио россиянка вместе с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой в финале микста.

Женская теннисная ассоциация (WTA) не стала отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.