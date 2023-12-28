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19:54, 28 декабря 2023Экономика

Турецкая лира упала до рекордного минимума

Турецкая валюта упала до исторического рекорда в 29,47 лиры за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Efekan Akyuz / Globallookpress.com

Курс турецкой валюты установил новый исторический рекорд. О падении лиры свидетельствуют данные торгов.

На минимуме турецкая валюта падала до отметки в 29,47 лиры за доллар (минус 0,32 процента с открытия площадки). К моменту написания материала ее стоимость стабилизировалась до 29,4 лиры за доллар.

Предыдущий рекорд лира установила в середине декабря — на минимуме курс опускался до отметки в 29,01 лиры за доллар. В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале 2023 года — 13,5 лиры. Вместе с российским рублем и аргентинским песо лиру назвали одной из худших валют развивающихся рынков.

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Эксперты объясняют обвал лиры многолетней политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который придерживался теории, что снижение процентной ставки остановит рост цен. Постоянное смягчение денежно-кредитной политики привело к рекордному ослаблению валюты и разгону инфляции, поэтому после очередных президентских выборов Эрдоган поменял команду Центробанка. По итогам октября рост цен в стране замедлился до 61,3 процента.

21 декабря Центробанк Турции поднял ключевую ставку в седьмой раз подряд, до 42,5 процента. В регуляторе отметили, что инфляционное давление поддерживают сфера услуг и геополитические риски, но последние данные говорят об исправлении ситуации.

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      Вячеслав Агапов
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