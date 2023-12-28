Турецкая лира упала до рекордного минимума

Турецкая валюта упала до исторического рекорда в 29,47 лиры за доллар

Курс турецкой валюты установил новый исторический рекорд. О падении лиры свидетельствуют данные торгов.

На минимуме турецкая валюта падала до отметки в 29,47 лиры за доллар (минус 0,32 процента с открытия площадки). К моменту написания материала ее стоимость стабилизировалась до 29,4 лиры за доллар.

Предыдущий рекорд лира установила в середине декабря — на минимуме курс опускался до отметки в 29,01 лиры за доллар. В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале 2023 года — 13,5 лиры. Вместе с российским рублем и аргентинским песо лиру назвали одной из худших валют развивающихся рынков.

Эксперты объясняют обвал лиры многолетней политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который придерживался теории, что снижение процентной ставки остановит рост цен. Постоянное смягчение денежно-кредитной политики привело к рекордному ослаблению валюты и разгону инфляции, поэтому после очередных президентских выборов Эрдоган поменял команду Центробанка. По итогам октября рост цен в стране замедлился до 61,3 процента.

21 декабря Центробанк Турции поднял ключевую ставку в седьмой раз подряд, до 42,5 процента. В регуляторе отметили, что инфляционное давление поддерживают сфера услуг и геополитические риски, но последние данные говорят об исправлении ситуации.