На Украине оценили роль пса Патрона в противостоянии с Россией

Спикер Рады Стефанчук: Украина не может победить роликами с псом Патроном

Украина не может противостоять России без единства всех украинцев. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя новый мобилизационный законопроект, сообщает издание «Украинские новости».

Он отметил, что для отстаивания своей независимости и государственности Украине необходима «четкая, сбалансированная, правильная политика», а также единство всех граждан. «Не могут граждане Украины, глубоко переживающие за будущее Украины, потягивать там кофе в Вене. И, в конце концов, мы должны понять: да, это жесткие меры», — сказал Стефанчук.

По его словам, для украинского парламента соответствующий законопроект является приоритетом, однако депутаты готовы «прислушиваться к той позиции, которую им заявили Генштаб, министерство обороны и кабинет министров». При этом спикер Рады заверил, что роликами с псом Патроном победить в противостоянии с Россией невозможно.

Ранее кабмин Украины внес в парламент новый законопроект о мобилизации. Документ, в частности, предполагает призыв на фронт инвалидов третьей группы, а в случае неявки военнообязанных граждан в военкомат предусматривает временное ограничение в правах.

Пес Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер, которая после начала боевых действий на Украине стала помогать украинским саперам в разминировании территорий. Впоследствии животное получило широкую известность в интернете и стало символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД республики.