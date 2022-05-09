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На Украине наградили помогающую саперам собаку

Украинский президент Зеленский наградил собаку-сапера

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский вручил награды украинским спасателям и их собаке Патрону, об этом говорится на сайте главы государства.

Во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо украинский лидер вспомнил спасателей, которые принимали участие в разминировании, используя, в частности, оборудование канадского производства. Хозяин собаки, майор службы гражданской защиты Михаил Ильев, обучил животное работе пиротехника, теперь она помогает саперам.

«На счету Патрона 236 найденных взрывоопасных предметов. Кроме того, пес вместе с пиротехниками активно участвует в проведении разъяснительной работы по противоминной безопасности», — говорится на сайте главы государства.

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«Хочу сегодня наградить тех украинских героев, которые уже очищают нашу землю от мин. И вместе с нашими героями — прекрасного маленького сапера Патрона», — подчеркнул Зеленский.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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