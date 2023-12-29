Сотни тысяч россиян не попали под частичную мобилизацию. Кто получил отсрочку?

Минобороны: отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина

Министерство обороны России раскрыло данные о россиянах, получивших право на отсрочку от частичной мобилизации. По данным ведомства, освобождение получили 834 224 россиянина, среди них — сотрудники сферы IT, банковской системы, энергетических компаний, средств массовой информации (СМИ), сельского хозяйства и других.

Почти треть получивших отсрочку — IT-специалисты

Почти треть (30,7 процента) россиян, не попавших под частичную мобилизацию, — это IT-специалисты. Их число составляет 256,1 тысячи, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Второе место по числу освобожденных заняли работники банковской системы — 170 тысяч человек (20,4 процента). На третьем — сотрудники энергетических компаний — 103,1 тысячи (12,1 процента). Далее идут представители сферы сельского хозяйства — 54,5 тысячи (6,5 процента), СМИ — 43,7 тысячи (5,2 процента) и других сфер — 206,9 тысячи (24,8 процента).

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках частичной мобилизации были призваны 302 тысячи человек

Точное число мобилизованных россиян составило 302 503 человека, сообщили в Минобороны. Из них более половины женаты и имеют детей: 31 процент — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и лишь 0,3 процента — отцы троих детей.

302 503 человека призвали в рамках частичной мобилизации

Из доклада также следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Число пришедших в военкоматы, не дожидаясь повестки, составило более 33 тысяч. Почти 90 процентов призванных по мобилизации на момент призыва были трудоустроены, а 40 процентов имели более десяти лет стажа.

Ранее Минцифры захотело расширить отсрочку от армии для одной категории граждан

В начале декабря стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, которые могут рассчитывать на отсрочку от срочной службы в армии.

Глава ведомства Максут Шадаев предлагал на фоне повышения призывного возраста увеличить до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний. Сейчас отсрочка предоставляется IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет.

Путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022 года

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. Власти России заявляли, что второй волны мобилизации не будет.