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17:49, 29 декабря 2023Спорт

Стало известно о желании российского футболиста получить гражданство Израиля

Sport 5: футболист «Динамо» Даниил Лесовой хочет получить гражданство Израиля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой изъявил желание получить гражданство Израиля. Об этом стало известно телеканалу Sport 5.

По информации источника, «Маккаби» из Хайфы усиленно работает над оформлением паспорта для российского футболиста перед его переходом в команду. Отмечается, что клуб не хочет регистрировать Лесового как легионера.

О скором переходе Лесового в «Маккаби» стало известно 25 декабря. Сообщалось, что клуб уже достиг принципиального соглашения с «Динамо», а сумма сделки составит около миллиона евро.

25-летний Лесовой играет за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро. Контракт хавбека с москвичами истекает 30 июня 2025 года.

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      Анастасия Борисова
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