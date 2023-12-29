В Китае оценили российскую «Коалицию-СВ»

Sohu: самоходная гаубица «Коалиция-СВ» усилит российскую артиллерию

Новая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», которая скоро появится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), усилит боевые возможности российской артиллерии. Влияние самоходной гаубицы на ход СВО оценили в публикации китайского издания Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — пишет автор.

В публикации подчеркнули, что в зоне СВО идет «ожесточенная» контрбатарейная борьба, поэтому артиллерийские системы являются ключевыми целями.

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Она будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.