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13:33, 29 декабря 2023Наука и техника

В Китае оценили российскую «Коалицию-СВ»

Sohu: самоходная гаубица «Коалиция-СВ» усилит российскую артиллерию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», которая скоро появится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), усилит боевые возможности российской артиллерии. Влияние самоходной гаубицы на ход СВО оценили в публикации китайского издания Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — пишет автор.

В публикации подчеркнули, что в зоне СВО идет «ожесточенная» контрбатарейная борьба, поэтому артиллерийские системы являются ключевыми целями.

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5 октября 2023

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Она будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

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      Даниил Иринин
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