В России назвали большой удачей для страны судьбу Евгения Пригожина

Глава ВЦИОМ Федоров: судьба Евгения Пригожина является удачей для россиян

Судьба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина является большой удачей для россиян и страны в целом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров назвал Пригожина патриотом и важным общественным деятелем, однако, как заявил социолог, одновременно с этим он стал бы большой проблемой для России, если бы его деятельность нашла продолжение.

Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался Валерий Федоров глава ВЦИОМ

«Он вел себя совершенно не как системный игрок. Мятеж поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы (...) Нам такого не надо. Вся страна выдохнула, даже дважды», — заявил глава ВЦИОМ.

Также Федоров отметил, что рад роспуску принадлежавшей бизнесмену ЧВК. «Прекрасно, что организация была распущена и "свободный радикал" в химическом плане исчез, он систему подрывал изнутри», — подытожил социолог.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Крушение самолета Пригожина произошло спустя два месяца после вооруженного мятежа ЧВК.

Вооруженные подчиненные бизнесмена выдвинулись походным порядком на Москву после того, как владелец компании ложно обвинил Минобороны в атаке на вагнеровцев.