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15:19, 30 декабря 2023Россия

Двое детей пострадали в пожаре из-за возгорания новогодней елки

В Москве двое детей пострадали в пожаре из-за возгорания новогодней елки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве из-за замыкания новогодней гирлянды вспыхнула елка, что привело к пожару. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на Лобненской улице в Москве после того, как произошло короткое замыкание электрической гирлянды. По данным Telegram-канала, из-за задымления и паники пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Несовершеннолетних увезли в больницу с симптомами отравления. Взрослые от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что новогодняя елка стала причиной пожара в Новосибирске. Из-за пожара жильцов верхних этажей дома пришлось эвакуировать, при этом никто не пострадал.

Эксперт Максим Соколов предупредил россиян, что использование старых гирлянд может спровоцировать пожар. По его словам, перегрузка электросетей является одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники.

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      Екатерина Улитина
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