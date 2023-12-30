Костомаров назвал лучшего спортсмена в России

Фигурист Роман Костомаров назвал хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом в России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал лучшего спортсмена 2023 года в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что на полгода не был на связи, однако слышал об успехах нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Он творит чудеса в НХЛ», — посчитал Костомаров.

21 декабря Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России по результатам опросов ВЦИОМ. После этого телеведущий Дмитрий Губерниев оспорил признание чемпиона, посчитав, что более логичным награждение экс-фигуриста в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.