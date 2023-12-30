Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
0:0
Завершен
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
1:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
1:1
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
3:1
Завершен
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
6:5
Завершен
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
4:3
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
5:1
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
1:2
Завершен
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
07:50, 30 декабря 2023Спорт

Костомаров назвал лучшего спортсмена в России

Фигурист Роман Костомаров назвал хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом в России

Фото: Rich Graessle / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал лучшего спортсмена 2023 года в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что на полгода не был на связи, однако слышал об успехах нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Он творит чудеса в НХЛ», — посчитал Костомаров.

21 декабря Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России по результатам опросов ВЦИОМ. После этого телеведущий Дмитрий Губерниев оспорил признание чемпиона, посчитав, что более логичным награждение экс-фигуриста в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ставки выходят за пределы страны» Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

      В России назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

      Костомаров назвал лучшего спортсмена в России

      Глава МИД Аргентины объяснила отказ страны от вступления в БРИКС

      Врач рассказала о способе избежать похмелья

      Россиян предупредили о самом опасном типе сделок с недвижимостью

      В США раскрыли слабое место украинской ПВО

      Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над территорией России

      Диетолог раскрыла способы избежать переедания в новогоднюю ночь

      Юрист рассказала о правилах общения с мошенниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости