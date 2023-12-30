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20:23, 30 декабря 2023Мир

Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в полночь

Постпредство России: заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода состоится в полночь

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ударами по Белгороду состоится в полночь. Об этом сообщает постпредство России при ООН в своем Telegram-канале.

«Сегодня — 30 декабря — в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря, 00:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Белгороду», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Кроме того, она также назвала обстрел центра Белгорода терактом.

Кроме того, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании потребовали присутствовать постпреда Чехии. По его словам, представитель Праги должен объяснить поставки его страной боеприпасов, которыми атакуют мирных жителей.

Днем 30 декабря центр Белгорода подвергся обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. В результате произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось.

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      Александр Курбатов
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