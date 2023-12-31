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17:51, 31 декабря 2023Спорт

Костомаров обратился к болельщикам с новогодним поздравлением

Костомаров с женой Домниной пожелали болельщикам крепкого здоровья в Новом году

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров записал видеообращение к болельщикам в Telegram-канале.

Вместе с женой Оксаной Домниной он пожелал всем крепкого здоровья в Новом году. «Ну и, конечно же, чтобы близкие всегда были рядом», — отметил спортсмен.

21 декабря Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России. Его назвали спортсменом года восемь процентов опрошенных ВЦИОМ граждан.

В январе 2022-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. После этого Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.

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