НХЛ объяснила отмену гола Овечкина

В НХЛ объяснили отмену гола хоккеиста Овечкина помехой во вратарской площади

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объяснило отмену гола российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за минуту до окончания основного времени матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Согласно видеоповтору, нападающий столичной команды Ник Дауд помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади перед голом Овечкина. Отмечается, что, если атакующий игрок контактирует с вратарем, когда тот находится в своей площади ворот, то гол будет отменен.

Встреча прошла 31 декабря и завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов в пользу «Нэшвилла». Еще один гол Овечкина был засчитан.

Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 65 голов. Он забросил 828-ю шайбу в карьере.