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11:51, 31 декабря 2023Россия

Попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками объяснили

Военный Дандыкин связал атаки дронами ВСУ с массированным ударом по Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — это ответ на массированный удар по критически важным военным объектам на Украине. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил действия ВСУ военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Также специалист отметил работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Я хочу сказать, что наши средства ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приспособились, и сейчас редко какой беспилотник долетит до той цели, которую поставил», — заключил Дандыкин.

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В ночь на 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. 30 декабря средства ПВО также сбили 32 беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Утром в пятницу, 29 декабря, по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины был нанесен массированный удар. ВС России атаковали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Также в результате взрывов повреждения получили склады и иные инфраструктурные объекты.

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