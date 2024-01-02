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13:18, 2 января 2024Россия

Системы ПВО за сутки перехватили 11 снарядов HIMARS в зоне спецоперации

МО России: системы ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"», — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо того, за сутки были уничтожены 34 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань, Лисичанск, Кременная, Сватово, Водяное и Пантелеймоновка.

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Накануне стало известно, что российские военные сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Отмечается, что в зоне спецоперации сработали российские системы ПВО, которые уничтожили украинские беспилотники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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