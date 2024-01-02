В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу матча с Сербией

Генсек РФС Митрофанов: УЕФА быстро согласовал матч между Россией и Сербией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу товарищеского матча с командой Сербии. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Митрофанов заявил, что УЕФА быстро согласовал заявку РФС. «Мы утром 20 декабря послали, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили», — поделился подробностями он.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В РФС и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.