Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Брисбен (ж)
Авангард
2:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:0
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вероника Кудерметова
Завтра
09:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Брисбен (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:31, 3 января 2024Спорт

Футболист «Ниццы» получил условный срок за разжигание ненависти

Игрок «Ниццы» Юсеф Аталь получил условный тюремный срок за разжигание ненависти

Фото: Novak Djurovic / Reuters

Алжирского защитника французской «Ниццы» Юсефа Аталя наказали за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Об этом сообщает Nice-Matin.

Футболист получил восемь месяцев тюремного заключения условно. Также уголовный суд Ниццы обязал Аталя выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он извинился и удалил эти посты.

«Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления. Французская Лига 1 решила дисквалифицировать игрока на семь матчей.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Позволят уничтожить командные центры» Польша призвала передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

      Вильфанд пообещал москвичам сибирские морозы до конца праздников

      Люди в военной форме похитили мужчину с улицы в Харькове и попали на видео

      Турция назвала позицию Запада по Украине и Газе верхом лицемерия

      В Одессе женщин начнут обучать вождению автобусов из-за нехватки мужчин

      Экономист спрогнозировал курс доллара на 2024 год

      Польская оппозиция решила подражать Британии и создать теневое правительство

      Мантуров назвал сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen

      Футболист «Ниццы» получил условный срок за разжигание ненависти

      Захарова обвинила Украину в применении тактики терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости