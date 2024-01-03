Футболист «Ниццы» получил условный срок за разжигание ненависти

Игрок «Ниццы» Юсеф Аталь получил условный тюремный срок за разжигание ненависти

Алжирского защитника французской «Ниццы» Юсефа Аталя наказали за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Об этом сообщает Nice-Matin.

Футболист получил восемь месяцев тюремного заключения условно. Также уголовный суд Ниццы обязал Аталя выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он извинился и удалил эти посты.

«Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления. Французская Лига 1 решила дисквалифицировать игрока на семь матчей.