Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 3 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о непредсказуемых последствиях для Киева после удара по Белгороду

Asian Times: после удара по Белгороду Украина рискует лишиться западной помощи

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

После удара по Белгороду президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной помощи. Об этом сообщает Asian Times.

«Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников», — пишет китайское издание.

Авторы материала также указывают, что в ответ на обстрел Белгорода Запад «может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем все выйдет из-под контроля».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины дважды за утро 3 января обстреляли Белгород.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО. Его долго не хотели брать на фронт

      Стало известно о непредсказуемых последствиях для Киева после удара по Белгороду

      В Минобороны рассказали о ремонте военной техники в условиях СВО

      В Москве бабушка обвинила девочек-первоклассниц в создании ОПГ

      Армия России поразила ангар с авиационными боеприпасами ВСУ

      Фитнес-тренер рассказала о способе избежать перенапряжения мышц

      Поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли

      Доктор военных наук объяснил запрет на публикацию видео с работой систем ПВО

      Медведчук рассказал о трех главных ошибках Зеленского

      Минобороны наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости