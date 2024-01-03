Стало известно о непредсказуемых последствиях для Киева после удара по Белгороду

Asian Times: после удара по Белгороду Украина рискует лишиться западной помощи

После удара по Белгороду президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной помощи. Об этом сообщает Asian Times.

«Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников», — пишет китайское издание.

Авторы материала также указывают, что в ответ на обстрел Белгорода Запад «может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем все выйдет из-под контроля».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины дважды за утро 3 января обстреляли Белгород.