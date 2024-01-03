Губернатор сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

Гладков: ВСУ дважды за утро 3 января обстреляли Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро, 3 января, обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал он.

По его словам, утром вместе с заместителями, министрами и мэром города Валентином Демидовым планируется провести подомовой обход, чтобы оценить повреждения и начать восстановительные работы.

Гладков пообещал позднее сообщить информацию о разрушениях и мерах, которые будут предприняты для ликвидации последствий произошедшего.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории России была пресечена утром в среду, 3 января. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

В среду, 3 января, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Незадолго до этого он сообщил о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом.