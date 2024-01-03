В России высказались об отказе Франции осудить удары ВСУ по Белгороду

Сенатор Джабаров назвал отказ Франции осудить удары ВСУ по Белгороду цинизмом

Отказ Министерства иностранных дел (МИД) Франции осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду — это высочайший уровень политического цинизма. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о заявлении ведомства первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Как можно назвать обороной удары по местам проживания людей, а не по военным объектам? Здесь однозначно идет речь об уничтожении гражданского населения. Это заявление не подлежит даже не то что обсуждению, а вообще не подлежит освещению», — заявил Джабаров.

Ранее МИД Франции отказалось осудить ракетную атаку ВСУ на Белгород. Во время ежегодного брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по российскому городу соответствует «законному праву на оборону». При этом министерство оставило без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.

30 декабря Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. 25 человек стали жертвами, более 100 пострадали. После обстрела Белгорода президент России Владимир Путин отметил, что Москва будет наращивать удары по объектам ВСУ. В ночь на 2 января стало известно об атаке по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

