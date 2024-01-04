Фитнес-эксперт назвала способы избавиться от похмелья с помощью упражнений

Фитнес-эксперт Силина посоветовала делать зарядку для избавления от похмелья

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала способы избавиться от похмелья с помощью упражнений. Ее слова приводит «КП-Спорт».

«Если нужно избавится от похмелья, то можно с помощью легких физических нагрузок: не пробежка, а прогулка быстрым шагом, не силовая тренировка, а классическая зарядка или упражнения на развитие гибкости (стретч) под приятную спокойную музыку», — заявила Силина.

Эксперт подчеркнула, что любая физическая активность допускается только в том случае, если состояние здоровья удовлетворительное и отсутствуют проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие хронические заболевания. Кроме того, она посоветовала пить больше негазированной воды, есть овощи и фрукты.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.