Новые власти Аргентины вновь призвали Великобританию вернуть Фолкленды. Спор о принадлежности островов длится веками

МИД Аргентины захотел договориться с Британией о возврате Фолклендских островов

Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД латиноамериканской страны.

Как утверждает министерство, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву и никогда не был одобрен правительством Аргентины.

Спустя 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов правительство и народ Аргентины еще раз подтверждают свои законные и неотъемлемые права суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и окружающими их морскими районами МИД Аргентины

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что планирует рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолкленды. Он выстраивает свою тактику, исходя из аналогичного случая в истории — передаче Гонконга Китаю в 1997 году. При этом Китай поддержал территориальные претензии Аргентины к Британии, призвав положить конец «колониальному мышлению».

Лондон отказался пересматривать статус Фолклендских островов

Британия не планирует пересматривать статус Фолклендских островов. Так в ноябре 2023 года на притязания Аргентины ответил офис премьер-министра Великобритании.

«Это давно решенный вопрос, возвращаться к нему не планируется. Положение Фолклендских островов было определено уже давно, оно не будет изменено», — заявили на Даунинг-стрит, 10.

В марте прошлого года министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также отверг призыв вернуться к переговорам о принадлежности Фолклендских островов. Он заявил, что данные острова принадлежат Великобритании.

Дипломат подчеркнул, что такое решение приняли сами жители Фолклендских островов в ходе референдума 2013 года — тогда 99,8 процента жителей проголосовали за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании.

Спор о принадлежности Фолклендов длится два века

Аргентина утверждает, что острова — примерно в 600 километрах от ее береговой линии в Южной Атлантике — были незаконно захвачены Великобританией, которая считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 году.

Многовековой спор перерос в двухмесячную войну между двумя странами в 1982 году, после того как попытка Аргентины силой захватить территорию побудила Великобританию направить военно-морскую оперативную группу для возвращения островов. Война за спорные острова продолжалась 74 дня и закончилась победой британской короны.

Этот вопрос был вновь поднят в марте 2023 года, когда Аргентина вышла из соглашения о сотрудничестве 2016 года, охватывающего такие вопросы, как энергетика, судоходство и рыболовство, но не суверенитет, и потребовала вернуться к переговорам по островам.