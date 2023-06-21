Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 21 июня 2023Мир

Китай поддержал территориальные претензии против Британии

Китай поддержал Аргентину в споре с Британией из-за Фолклендских островов

Фото: Joel dos Santos Matos / Shutterstock / Fotodom

Китай поддержал территориальные претензии Аргентины против Британии на Фолклендские острова и призвал положить конец «колониальному мышлению». Об этом сообщает South China Morning Post, со ссылкой на посла КНР в ООН Гэн Шуана.

Заместитель постпреда Китая в ООН сделал комментарии во вторник специальному комитету по деколонизации, который принял резолюцию, призывающую Лондон и Буэнос-Айрес возобновить переговоры по островам.

«Вопрос о Мальвинских островах (Фолклендских — прим. «Ленты.ру») — историческое наследие колониализма. Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, все еще существуют сегодня», — сказал он.

Аргентина утверждает, что острова — примерно в 600 километрах от ее береговой линии в Южной Атлантике — были незаконно захвачены Великобританией, которая считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 году.

Многовековой спор перерос в двухмесячную войну между двумя странами в 1982 году, после того как попытка Аргентины силой захватить территорию побудила Великобританию направить военно-морскую оперативную группу для возвращения островов.

Этот вопрос был вновь поднят в марте, когда Аргентина вышла из соглашения о сотрудничестве 2016 года, охватывающего такие вопросы, как энергетика, судоходство и рыболовство, но не суверенитет, и потребовала вернуться к переговорам по островам.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в марте ответил на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам о принадлежности Фолклендских островов. Он заявил, что данные острова принадлежат Великобритании. При этом он подчеркнул, что такое решение приняли сами жители Фолклендам.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?
    Министр спорта Дагестана раскрыл отношение к смене гражданства молодыми борцами
    У Google в России забрали все деньги
    Умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet
    Раскрыт неожиданный изъян во внешности Кейт Миддлтон
    В строительном мусоре в московской промзоне обнаружили снаряд
    Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
    Матвиенко призвала отказаться от контроля над частью бизнеса
    Китай поддержал территориальные претензии против Британии
    Зеленский назвал пять направлений «основ для мира»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.