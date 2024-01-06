Политолог спрогнозировал изменения в политических блоках в 2024 году

Политолог Бышок допустил выход Армении из ОДКБ в 2024 году

В 2024 году в некоторых крупных мировых политических объединениях могут произойти изменения. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Он также объяснил, каким образом разделение на блоки влияет на отношения государств.

«Исходя из официальных внешнеполитических документов и заявлений российской стороны, в Москве считают, что сейчас мир идет к распадению на блоки. Что-то вроде предыдущей холодной войны, но, может быть, блоки несколько иные, чем были. От глобализации в первые 15 лет XXI века, что считалось таким чем-то неизбежным, делают некоторые отступления к этим блокам. (...) Говорить о том, что это перечеркивает глобализацию нельзя, потому что глобализация по большому счету выгодна всем», — считает он.

Новая блоковость — это не отказ от глобализации, а шаг назад после десяти шагов вперед Станислав Бышок кандидат политических наук

Европейский проект получил новый импульс

Несколько стран получили приглашения вступить в Европейский союз (ЕС), напомнил Станислав Бышок.

Там разные статусы у них, но заявлено, что в некоторой перспективе эти государства могут претендовать на членство в Европейском союзе. Возможно, Армения постарается присоединиться к этой компании, но пока точно нельзя сказать, вряд ли это случится в следующем году Станислав Бышок кандидат политических наук

«В следующем году я не вижу шансов [на вступление в ЕС ни у кого из кандидатов]. Это длительный процесс. Он форсируется с нынешними событиями. Нынешний кризис — украинский конфликт — многие воспринимают как тест на прочность. (…) Это долгий процесс, и мы видим, что страны-кандидаты не двигаются с космическими скоростями, чтобы в следующем году провести все реформы», — отметил он.

В 2023 году Киев и Кишинев стали официальными кандидатами на вступление в ЕС. Также заявку подавала Грузия, но пока европейские политики не дали ей аналогичный статус.

В НАТО сохранятся противоречия у Турции и Швеции

По мнению Станислава Бышка, все государства, которые хотели присоединиться к Североатлантическому альянсу, уже высказали такое желание. Новых претендентов в 2024 году не предвидится, но вступление действующих кандидатов может затянуться.

«Пока еще в подвешенном состоянии еще Швеция. Если мы исходим из формальных критериев, Турция еще может некоторое время подержать ее в предбаннике — вы нас не пускаете в Европейский союз, а мы взамен подержим в предбаннике Швецию. (...) Но содержательно говоря много лет, если не десятилетий, шведские силы проводят совместные учения с НАТО. Швеция по всему, кроме документов, находится в рамках этого блока. Наверное, будет усиливаться военная составляющая Финляндии», — сказал политолог.

В 2023 году Финляндия официально вошла в НАТО. Швеция, которая одновременно с ней подавала заявку на вступление в альянс, в него еще не вошла из-за разногласий с Турцией.

В постсоветском пространстве могут произойти изменения

Одним из важных политических событий в 2024 году может стать выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), полагает специалист.

«Это происходит де-факто. Мы видим, что Армения уже меньше участвует или на более низком уровне участвует в мероприятиях ОДКБ. У Армении есть совершенно точно обида на Россию», — объяснил он.

Станислава Бышок также допускает, что в Союзном Государстве России и Белоруссии изменений не будет. Он считает, что Минск не хочет нарушать сложившийся статус-кво и будет стараться сохранить его.

Всегда во время интеграционных процессов между Россией и Белоруссией было опасение Белоруссии, что эта интеграция закончится поглощением, потому что страны несовместимы по территории, населению и экономике Станислав Бышок кандидат политических наук

В декабре глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Также он сообщил, что в ближайшее время такой диалог европейские власти могут начать с Боснией и Герцеговиной, когда страна будет в достаточной степени соответствовать необходимым критериям. Он назвал этот шаг явным сигналом надежды для народов этих стран и для европейского континента.