Стало известно о грозящей легионеру «Спартака» экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды

Voetbalzone: Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото

Легионеру московского «Спартака» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и дальнейший арест. Об этом стало известно Voetbalzone.

Голландец опубликовал в соцсетях фотографии со дня рождения в Дубае. Теперь прокуратура Нидерландов может проинформировать власти ОАЭ о нахождении футболиста в стране. На данный момент неизвестно, сделала ли она это.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова в интервью Sport24 отреагировала на информацию о возможной экстрадиции Промеса. «Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», — отметила она.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Футболист продолжает играть за московскую команду и планировал обжаловать приговор.

В январе прошлого года Промес пропустил сбор «Спартака» в ОАЭ из-за проблем с законом на родине. Его адвокат Максим Калинов заявлял, что есть риск экстрадиции футболиста, потому что в 2021 году Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды подписали соглашение о взаимной выдаче преступников.

Перед этим стало известно, что Промеса заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным прокуратуры Нидерландов, в 2019 году хавбек был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей Уортелу. В процессе перевозки наркотики украли, после чего игрок заплатил суринамцу 250 тысяч евро в качестве компенсации, опасаясь за свою безопасность.