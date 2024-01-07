Названы последствия потери полумиллиона украинских солдат для ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: на Украине появился дефицит солдат

На Украине появился дефицит солдат, которых можно поставить в строй. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия потери полумиллиона украинских солдат для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Полмиллиона — это огромная цифра. Кроме того, эти полмиллиона — это юноши в возрасте от 20 до 35 лет. То есть это наиболее работоспособные, физически здоровые мужчины, которые могли держать оружие и выполнять задачи в боевой обстановке. Сейчас уже средний возраст доходит до 45 лет. А с новой мобилизацией он перевалит за 50 и будет подходить к 60. А шестидесятилетний мужчина на поле боя, даже если он физически активен, не такой солдат, каким был 20 и 25 лет назад», — отметил эксперт.

Также Матвийчук рассказал, что существует такое понятие, как «устойчивость обороны».

«Оно зависит от многих факторов, один из которых — наличие мобилизационного резерва и обученность личного состава армии. Ни того, ни другого сейчас у ВСУ не наблюдается», — заключил он.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ потеряли 500 тысяч человек. Он отметил, что власти должны обнародовать реальные цифры потерь, чтобы мотивировать украинцев служить в ВСУ.

25 декабря кабинет министров Украины внес проект закона о мобилизации в Верховную Раду. Позже стало известно, что законопроект будет доработан. Зампред комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что изменение закона о мобилизации будет распространяться в том числе на уехавших из страны украинцев.

На фоне обсуждения изменения в законодательстве главком ВСУ Валерий Залужный признал, что армии не хватает солдат, но предлагаемый закон о мобилизации лучше не принимать. Он призвал депутатов Рады идти на фронт.

