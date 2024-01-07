Признаки картельного сговора по ценам на яйца выявили в ДНР

Пушилин: в ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

При проверке цен на яйца на фоне их резкого роста в Донецкой народной республике (ДНР) были выявлены признаки картельного сговора. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин отметил, что куриные яйца подорожали по всей России, однако именно в ДНР их стоимость казалась еще более высокой. В ходе выяснения причин Федеральная антимонопольная служба выявила в регионе признаки картельного сговора.

Среди таких признаков Пушилин назвал одномоментное завышение, а также его процентное соотношение. «Заведены были дела, и сейчас проходят проверки», — отметил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что Турция готова в течение полугода поставлять яйца в Россию в том объеме, который нужен РФ, заявил глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.

3 января на территорию России ввезли первую 300-тысячную партию куриных яиц из Турции. По прогнозу доктора экономических наук, бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января.