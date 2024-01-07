Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:26, 7 января 2024Бывший СССР

Признаки картельного сговора по ценам на яйца выявили в ДНР

Пушилин: в ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

Фото: Unsplash

При проверке цен на яйца на фоне их резкого роста в Донецкой народной республике (ДНР) были выявлены признаки картельного сговора. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин отметил, что куриные яйца подорожали по всей России, однако именно в ДНР их стоимость казалась еще более высокой. В ходе выяснения причин Федеральная антимонопольная служба выявила в регионе признаки картельного сговора.

Среди таких признаков Пушилин назвал одномоментное завышение, а также его процентное соотношение. «Заведены были дела, и сейчас проходят проверки», — отметил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что Турция готова в течение полугода поставлять яйца в Россию в том объеме, который нужен РФ, заявил глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.

3 января на территорию России ввезли первую 300-тысячную партию куриных яиц из Турции. По прогнозу доктора экономических наук, бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

      Более 100 жителей Белгорода уехали из города в пункты размещения

      В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

      Стали известны подробности взрыва гранаты в подмосковной кальянной

      Два украинских самолета сбиты в тылу ВСУ

      Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ

      Признаки картельного сговора по ценам на яйца выявили в ДНР

      На Западе предрекли скорое прекращение поддержки Украины со стороны США

      Искусствовед оценил доставку «Троицы» Рублева в храм фразой «плохо кончится»

      В российском селе частично пропал свет после обстрела со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости