Изменивший имя в честь Путина американский боксер получил российский паспорт

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Спортсмен обратился к Путину с просьбой о получении российского гражданства 1 апреля 2023 года. Боксер заявлял, что настроен позитивно.

9 августа Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.