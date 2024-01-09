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12:03, 9 января 2024Спорт

Изменивший имя в честь Путина американский боксер получил российский паспорт

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство
Кевин Джонсон

Кевин Джонсон. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Спортсмен обратился к Путину с просьбой о получении российского гражданства 1 апреля 2023 года. Боксер заявлял, что настроен позитивно.

9 августа Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.

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      Анастасия Борисова
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