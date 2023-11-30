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07:57, 30 ноября 2023Спорт

Американский боксер рассказал об ожиданиях от решения по гражданству России

Боксер Джонсон заявил, что настроен позитивно о получении гражданства России
Кевин Джонсон (справа)

Кевин Джонсон (справа). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал об ожиданиях от решения по получению гражданства России. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что настроен позитивно. «Я думаю, что все пройдет хорошо», — подчеркнул Джонсон.

Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина 9 августа. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту страны.

22 июля Джонсон признался, что мечтал жить в России. По его словам, он много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Боксер отметил, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».

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      Анастасия Борисова
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