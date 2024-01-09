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15:05, 9 января 2024Россия

Над Курском сработали системы ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании систем ПВО над Курском

Фото: РИА Новости

Над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!» — написал глава области.

Информации о пострадавших и повреждениях, а также других подробностей происшествия на данный момент нет.

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Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области почти 2000 раз. «Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции — 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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