Над Курском сработали системы ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании систем ПВО над Курском

Над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!» — написал глава области.

Информации о пострадавших и повреждениях, а также других подробностей происшествия на данный момент нет.

Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области почти 2000 раз. «Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции — 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.