Названо число обстрелов Курской области с начала СВО

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область почти 2000 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Курской области почти 2000 раз. Такое число атак противника назвал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт, его цитирует ТАСС.

«Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции — 1 906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сообщил губернатор.

По его данным, при атаках ВСУ пострадали 68 человек, врачи не смогли спасти еще восемь жителей.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что ущерб от обстрелов регионов Центральной России со стороны ВСУ с начала 2023 года превысил семь миллиардов рублей. По его данным, с января Украина совершила в Центральном федеральном округе 128 терактов и более восьми тысяч раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей.