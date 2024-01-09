Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту

The Thaiger: в Таиланде мужчина решил, что стал невидимкой, и совершил кражу

Житель Таиланда решил, что наделен суперспособностью, и совершил кражу. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Бангкок. 48-летний Качейн Сихамарт взломал припаркованную машину и украл лежавшие в ней очки люксового бренда, а также девять тысяч бат (23 тысячи рублей) наличными. Сотрудники полиции несколько недель искали мужчину и задержали его 8 января.

Сихамарт удивился аресту. По его словам, перед кражей он прочитал заклинание, которое делает его невидимкой. Мужчина считал, что после этого его никто не увидит. Он был в смятении, когда узнал, что его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

За кражу чужого имущества Сихамарту грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет и штраф в размере от 20 до 100 тысяч бат (от 52 до 260 тысяч рублей). Отмечается, что ранее его трижды арестовывали за кражи.

Ранее сообщалось, что вор из Гомеля обокрал нового знакомого и оставил у него паспорт. Подозреваемый был задержан, он сознался в краже.