Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:48, 9 января 2024Из жизни

Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту

The Thaiger: в Таиланде мужчина решил, что стал невидимкой, и совершил кражу

Фото: fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom

Житель Таиланда решил, что наделен суперспособностью, и совершил кражу. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Бангкок. 48-летний Качейн Сихамарт взломал припаркованную машину и украл лежавшие в ней очки люксового бренда, а также девять тысяч бат (23 тысячи рублей) наличными. Сотрудники полиции несколько недель искали мужчину и задержали его 8 января.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Сихамарт удивился аресту. По его словам, перед кражей он прочитал заклинание, которое делает его невидимкой. Мужчина считал, что после этого его никто не увидит. Он был в смятении, когда узнал, что его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

За кражу чужого имущества Сихамарту грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет и штраф в размере от 20 до 100 тысяч бат (от 52 до 260 тысяч рублей). Отмечается, что ранее его трижды арестовывали за кражи.

Ранее сообщалось, что вор из Гомеля обокрал нового знакомого и оставил у него паспорт. Подозреваемый был задержан, он сознался в краже.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

      Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

      В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

      Солист группы «Щенки» прокомментировал свое выступление в одном носке

      Россиянкам назвали пять модных трендов на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости