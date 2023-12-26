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18:57, 26 декабря 2023Из жизни

Вор в законе обокрал нового знакомого и оставил на месте преступления паспорт

Вор из Гомеля обокрал нового знакомого и оставил у него паспорт
СюжетВоры в законе:

Фото: Pavel Golovkin / AP

Житель Гомеля, Белоруссия, нашел у себя паспорт вора в законе после того, как обнаружил, что его обокрали. Об этом пишет Zerkalo.

В начале ноября 2023 года в милицию города Гомеля обратился мужчина. Он сообщил правоохранителям о краже из его квартиры рюкзака с личными вещами, телефона, куртки и ботинок. Как оказалось, накануне белорус познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в гости, чтобы выпить. Утром он обнаружил, что новый знакомый пропал вместе с его вещами.

Эксперт-криминалист обнаружил на месте преступления два следа пальцев рук. Отпечатки принадлежали неоднократно судимому 36-летнему жителю Жлобина.

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«Но это не являлось единственной, так сказать, зацепкой. Комичность ситуации заключалась в том, что гость, забрав чужое, оставил свои [вещи] — куртку, ботинки, носки, чехлы от сотового телефона. К тому же в карманах куртки находились две справки и паспорт гражданина», — прокомментировали ситуацию в Госкомитете судебных экспертиз Белоруссии.

Подозреваемый был задержан, он сознался в краже. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что польские полицейские задержали пьяного белоруса, который забрел в чужую квартиру. Мужчина съел кастрюлю гуляша из говядины и уснул на диване.

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      Антонина Черташ
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