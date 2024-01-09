В Кремле рассказали о первом рабочем дне Путина после новогодних каникул
Первый рабочий день после новогодних каникул президент России Владимир Путин проведет в Кремле. У главы государства запланирован ряд встреч, в том числе с главой Росприроднадзора. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Путин также намерен пообщаться с девочкой, чье желание увидеть Байкал он исполнил на благотворительной акции «Елка желаний».
Представитель Кремля пояснил, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложит Путину о реализации федеральных программ, о работе ведомства в истекшем 2023 году и о планах на 2024-й.
«Очень обширный участок работы, тем более для нашей страны с ее географическими размерами», — заявил Песков, подчеркнув, что другие встречи у главы государства будут носить непубличный характер.
Ранее сообщалось, что Путин перед Рождеством в Ново-Огарево встретился с семьями героев, которые не вернулись со специальной военной операции (СВО).