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12:19, 9 января 2024Россия

В Кремле рассказали о первом рабочем дне Путина после новогодних каникул

Песков: президент Путин проведет первый рабочий день после каникул в Кремле

Фото: Михаил Воскресенский / POOL / ТАСС

Первый рабочий день после новогодних каникул президент России Владимир Путин проведет в Кремле. У главы государства запланирован ряд встреч, в том числе с главой Росприроднадзора. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин также намерен пообщаться с девочкой, чье желание увидеть Байкал он исполнил на благотворительной акции «Елка желаний».

Представитель Кремля пояснил, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложит Путину о реализации федеральных программ, о работе ведомства в истекшем 2023 году и о планах на 2024-й.

«Очень обширный участок работы, тем более для нашей страны с ее географическими размерами», — заявил Песков, подчеркнув, что другие встречи у главы государства будут носить непубличный характер.

Ранее сообщалось, что Путин перед Рождеством в Ново-Огарево встретился с семьями героев, которые не вернулись со специальной военной операции (СВО).

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      Анна Щербакова
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