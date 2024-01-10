Четырехкратный олимпийский чемпион признался в ненависти к норвежцам

Биатлонист Тихонов назвал норвежцев «скупердяйской, профашистской нацией»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался в ненависти к норвежцам. Его слова приводит РИА Новости.

«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Это самая скупердяйская, профашистская нация», — заявил бывший спортсмен. Он рассказал, что Норвегия была единственной страной, в которой проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, где не были накрыты VIP-шатры с едой и напитками.

В 2022 году Тихонов поделился мнением о норвежских спортсменах. Он заявил, что скандалы в биатлоне, и в лыжах происходят только с инициативы представителей этих стран.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.