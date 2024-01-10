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17:32, 10 января 2024Экономика

Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

Reuters: Индия может нарастить закупки нефти у Эр-Рияда на фоне снижения цен
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Amit Dave / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии задумались о наращивании закупок саудовской сырой нефти, после того как королевство снизило цену своего ключевого экспортного сорта в феврале до максимально низкого уровня более чем за два года. Об этом со ссылкой на источники в индийских компаниях пишет Reuters.

Два предприятия — крупнейший в стране Indian Oil и Bharat Petroleum — могут закупить по одному миллиону баррелей нефти каждое у Saudi Aramco.

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Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупает продаваемую с дисконтом российскую нефть. Информация о возможном переходе страны на закупки у Эр-Рияда появилась на фоне слухов о сложностях с оплатой российского сырья. Однако министр нефти и природного газа Индии Хардипа Пури заявил, что проблем с оплатой нет, а объемы импорта зависят только от стоимости энергоресурсов.

7 января стало известно, что саудовская государственная компания Saudi Aramco снизит цены на поставки нефти ключевой марки Arab Light во всех регионах в феврале. Компания приняла это решение из-за снижения спроса на данный вид топлива. Так, цены на поставки в Азию уменьшились на 1,5-2 доллара за баррель, также они были снижены для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

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