Названо способное поразить бункеры ВСУ оружие России

Эксперт Тимошенко: российские бомбы с УМПК достанут подземные бункеры ВСУ

Стандартные подземные бункеры, которые украинские предприятия поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), не спасут от российских бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Оружие, которое способно достать и поразить подземные укрепления, назвал полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что 500-килограммовая бомба может уйти в грунт на глубину до 11 метров, а бомбы большего калибра — на глубину до 15 метров. По его словам, даже в случае небольшого отклонения от цели близкий взрыв бомбы может уничтожить бункер.

«Даже если бомба немножко промажет по бункеру, то воронкой его все равно вывернет, ведь типовой бункер размером с вагон. Дело в том, что половина веса бомбы — это взрывчатка, и от такой "полутонки" получается воронка глубиной до восьми метров. Для тех, кто в этот момент находится в таком убежище, вариантов не остается: их прямо в этом бункере и похоронит», — сказал эксперт.

В конце декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.

В том же месяце в Минобороны России рассказали, что применение бомб с УМПК позволяет самолетам наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны противника.