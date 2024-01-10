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13:51, 10 января 202469-я параллель

Путин рассказал об отмене поездки в Якутию из-за погоды

Путин сообщил, что перенес поездку в Якутию из-за непогоды

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось отменить запланированную поездку в Якутию из-за нелетной погоды. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку», — сказал президент, отметив, что в будущем все равно посетит этот регион.

В среду, 10 января, Путин впервые прибыл на Чукотку с рабочей поездкой в должности президента. До этого, в 2008 году, Путин посещал Чукотку, но тогда пост президента России занимал Дмитрий Медведев.

Президент рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе. Он проследовал от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе — такой вид транспорта дает возможность передвигаться по бездорожью.

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      Анастасия Шейкина
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