Путин рассказал об отмене поездки в Якутию из-за погоды

Путин сообщил, что перенес поездку в Якутию из-за непогоды

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось отменить запланированную поездку в Якутию из-за нелетной погоды. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку», — сказал президент, отметив, что в будущем все равно посетит этот регион.

В среду, 10 января, Путин впервые прибыл на Чукотку с рабочей поездкой в должности президента. До этого, в 2008 году, Путин посещал Чукотку, но тогда пост президента России занимал Дмитрий Медведев.

Президент рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе. Он проследовал от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе — такой вид транспорта дает возможность передвигаться по бездорожью.