Российский подросток собирался напасть на школу с ножами и топором

В Татарстане подросток готовил вооруженное нападение на школу, он задержан

В Татарстане силовики задержали 15-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, задержанный учился в школе №4 города Кукмора. Он начал планировать нападение на учебное заведение с весны 2022 года, изучая в интернете соответствующую информацию, инструкцию по изготовлению взрывных устройств и занимаясь поиском каналов по покупке оружия.

В ходе обысков дома у подростка сотрудники правоохранительных органов нашли два ножа, топор, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. 5 января следователи возбудили против него уголовное дело.

Школьник жил в полной семье, на учетах в полиции и у психиатра не состоял. У него проблемы со слухом, он носит слуховой аппарат.