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11:25, 11 января 2024Спорт

Агент рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Агент Чистяков заявил, что здоровье хоккеиста Александра Овечкина в порядке

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Глеб Чистяков, агент российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, раскрыл информацию о состоянии здоровья хоккеиста. Его слова приводит Sport24.

«Как я уже говорил, характер повреждений не комментирую. Но с ним все в порядке», — заявил Чистяков. Он добавил, что Овечкин планирует сыграть в следующем матче столичного клуба.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин пропустил две последние тренировки команды. Он объяснил, что игрок получил повреждение в матче 7 января.

В ближайшем матче «Вашингтон» 12 января сыграет против «Сиэтл Кракен». Столичная команда имеет в активе 44 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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