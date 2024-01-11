Агент рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Агент Чистяков заявил, что здоровье хоккеиста Александра Овечкина в порядке

Глеб Чистяков, агент российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, раскрыл информацию о состоянии здоровья хоккеиста. Его слова приводит Sport24.

«Как я уже говорил, характер повреждений не комментирую. Но с ним все в порядке», — заявил Чистяков. Он добавил, что Овечкин планирует сыграть в следующем матче столичного клуба.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин пропустил две последние тренировки команды. Он объяснил, что игрок получил повреждение в матче 7 января.

В ближайшем матче «Вашингтон» 12 января сыграет против «Сиэтл Кракен». Столичная команда имеет в активе 44 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.