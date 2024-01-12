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22:43, 12 января 2024Спорт

Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук набрал 400-е очко в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился в игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Встреча прошла в пятницу, 12 января, и завершилась со счетом 5:2 в пользу петербургской команды.

Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории лиги, которому удалось достичь этого рубежа. Первым был игрок «Ак Барса» Александр Радулов.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. 40-летний нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона.

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      Алексей Гусев
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