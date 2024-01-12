В России заявили о готовности к судам при конфискации замороженных активов

Депутат Кирьянов заявил о готовности РФ к судам при конфискации активов страны

Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов не исключил возможной судебной тяжбы из-за планов ряда стран Запада изъять активы Центрального банка (ЦБ) РФ. О готовности к такому исходу он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия готовится к судебным разбирательствам, чтобы помешать попыткам США или стран Евросоюза (ЕС) конфискации части замороженных активов своего ЦБ для восстановления украинской экономики и разрушенной инфраструктуры.

«Россия всегда готова к любым судебным процессам в любой юрисдикции и, как только будут появляться те или иные случаи отчуждения собственности, причем не государственной, а собственности россиян, российских компаний, конечно, Россия будет опротестовывать эти акции и вплотную заниматься данными вопросами», — объяснил парламентарий.

Такие решения, конечно, будет, и здесь все уполномоченные органы — Генеральная прокуратура, Министерство юстиции и так далее — будут принимать активное участие на различных площадках в различных арбитражах Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

По его мнению, подобные судебные разбирательства будут защищать всю мировую систему права.

«Мы занимаем здесь активную правовую позицию, и она очень сильна в том смысле, что западная система права сегодня находится под прецедентной угрозой отчуждения собственности в рамках санкционной политики. Мы здесь, с одной стороны, защищаем свою позицию, с другой — систему права в мире», — заключил собеседник «Ленты.ру».

О поддержке администрацией президента США Джо Байдена конфискации замороженных российских активов стало известно 11 января.

Тогда агентство Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов поддержал принятие законопроекта, позволяющего изъять заблокированные на Западе активы России в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Источники агентства связали подобное решение на фоне появившихся у Вашингтона трудностей с продолжением оказания финансовой помощи Киеву.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия властей западных стран будут иметь «глубокие последствия» и не останутся без ответа. В Кремле намерения руководства США сочли незаконными и пообещали принять контрмеры, если заблокированные на Западе российские активы будут конфискованы.